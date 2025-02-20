トランプ大統領が「選挙のない独裁者」とウクライナのゼレンスキー大統領を批判です。（アメリカトランプ大統領）「ゼレンスキーが得意だったのはバイデンを巧みに操ることだけだ。選挙のない独裁者ゼレンスキーは早く動かなければ、国を失うことになる」トランプ大統領は２月１９日、ゼレンスキー大統領について「選挙の実施を拒否し、ウクライナの世論調査では支持率はとても低い」と決めつけたうえで「選挙のない独裁者