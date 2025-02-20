ロッテとの練習試合（宜野湾）に「3番・左翼」で出場したDeNA・筒香が、実戦2試合＆3打席目で初安打を放った。初回2死でロッテ先発・石川歩の外角直球を逆方向の左翼線への単打。「感覚や（ボールの）見え方、間合い。自分をしっかりコントロールできている感覚も今日の方が全然良かった」と納得の表情だ。DeNA復帰2年目。昨季はシーズン途中の復帰で、2月のキャンプにフルで参加するのは6年ぶりだ。調整ぶりは順調だが「も