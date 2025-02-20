ＵＣＣ上島珈琲は2月20日、グループ会社であるユニカフェ社長の芝谷博司氏が3月27日付で代表取締役社長に就任し、現社長の朝田文彦氏が代表取締役会長に就任すると発表した。2月20日開催の臨時取締役会で決定した。交代の理由は「更なる経営体制の強化のため」としている。〈UCC上島珈琲芝谷博司（しばたに ひろし）次期社長の略歴〉1967年9月16日生（57歳）1991年4月 ユーシーシー上島珈琲（現：ユーシーシーキャピタル）入社20