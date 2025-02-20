妹を殴るなどして死なせた元警察官の男の初公判が開かれ、起訴内容を認めました。傷害致死の罪に問われているのは、福岡県警の元警察官・廣瀬守隆被告（58）です。廣瀬被告は、現職の警察官だった2023年12月、福岡・北九州市門司区の実家で、妹の山本美智恵さん（当時55）の顔を拳で何度も殴るなどの暴行を加え、死亡させた罪に問われています。福岡地裁小倉支部で開かれた初公判で、廣瀬被告は「覚えてはいませんが私がやったこと