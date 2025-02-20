岡山県美作市は20日、公用車での物損事故でうその報告をしたとして、健康政策課長ら3人を懲戒処分とし、発表した。弁当を買うために公用車を使ったが、同課の業務として使ったと報告し、関係者には口裏合わせを頼んでいたという。岡山県市によると、物損事故は2023年8月2日午前、同県津山市の店舗駐車場で起きた。会計年度任用職員の50代の女性が公用車を運転し、課長補佐と係長を含む3人分の弁当などを購入するために駐車。購