兵庫県の百条委員会の委員で、維新の増山誠県議は非公開の音声データをNHK党の立花氏に提供したと明らかにしました。去年10月、斎藤知事の疑惑を調べる百条委員会は片山元副知事に証人尋問を行い、その様子は県知事選挙への影響を避けるため非公開になっていました。しかし、立花氏がSNS上などで証人尋問のやりとりだとする音声データを公開。中には、告発した元局長の私的な情報を話そうとする片山元副知事の発言がさえぎられる場