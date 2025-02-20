華やかな女優陣の競演！(「2024 SBS演技大賞＜字幕版＞」) (C)SBS 毎年、数多くのヒットドラマを輩出している韓国の地上波・SBS。年末の恒例イベント「2024 SBS演技大賞」で大賞を初受賞した「グッド・パートナー〜離婚のお悩み解決します〜」のチャン・ナラを筆頭に、2024年は女優の存在感が際立っていた印象だ。ここでは授賞式に出席した女優陣の艶やかなドレスにフォーカス。韓国女優のファッショントレンドにも注目しなが