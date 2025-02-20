TWICE・モモの家族旅行SHOTがファンの間で話題だ。【写真】モモ、腕にタトゥーびっしりモモは最近、自身のインスタグラムを更新。「Thailand♡ 家族旅行」とキャプションに綴り、家族でタイ旅行をした際の写真を数枚投稿した。投稿には、タイの各所で猫と一緒にしゃがみ込んだり、いっぱいに咲いたひまわりを背景に微笑んだりするモモが写っている。手編みのニット帽を被り、純白の服に身を包んだコーディネートで、腕いっぱ