株式会社おやつカンパニー(三重県津市)と株式会社マスヤ(三重県伊勢市)は、各社の代表商品「ベビースター」と「おにぎりせんべい」の相互コラボを実施する。【関連記事】カルビー「チーズビット」2025年の発売、2種類のチーズで親子で楽しめる仕上がり、「チーズビット 2種のチーズ味」を2月17日からコンビニ先行発売おやつカンパニーは「ベビースタードデカイラーメン(おにぎりせんべいしょうゆ味)」を販売。マスヤは「おにぎりせ