【モデルプレス＝2025/02/20】NHK総合「Venue101」（毎週土曜23時〜）のスピンオフ特番「Venue101 Presents Aぇ! group LIVE SPECIAL」（3月3日24時10分〜24時40分）の放送が決定した。【写真】Aぇ! group末澤誠也、美女からバックハグ◆Aぇ! group「Venue101」スピンオフ特番決定ライブで培った高いパフォーマンスで人気の彼らが満を持して2024年5月にシングル「《A》BEGINNING」でデビューすると、初週売り上げ60万枚以上を記録