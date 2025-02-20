近畿地方では、24日(月・振替休日)にかけて、北部を中心に雪が降るでしょう。雪のピーク時を中心に北部は積雪が急増し、京都など中部の市街地でも雪の積もる可能性があります。今後も最新の気象情報、交通情報に注意をしてください。25日(火)以降は、一気に春の陽気がやってくるでしょう。今日20日も京阪神まで雪雲や雨雲が流れ込む今日20日も京阪神など近畿地方の中部まで、雪雲や雨雲が流れ込んでいます。近畿地方の中部と南部で