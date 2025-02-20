今夜20日から明日21日(金)にかけても日本海側の地域では大雪が続くでしょう。週末にかけて東北や北陸などでは100センチ以上の雪となる所があり、積雪はさらに多くなりそうです。また太平洋側でも積雪や路面の凍結による交通への影響に注意が必要です。明日21日(金)も日本海側で大雪交通影響に注意・警戒日本付近には強い寒気が流れ込んでいます。明日21日(金)は上空1500メートル付近でマイナス6℃以下の寒気が東日本・西日本の太