福岡県で、ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎の報告が去年の同じ時期のおよそ2倍となっていて、県は感染対策を呼びかけています。福岡県によりますと、ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎の新規感染者は、2月16日までの1週間で1医療機関あたり9.94人と前の週からわずかに増えました。県が定める警報レベルの1医療機関あたり「20人」には届いていませんが、去年の同じ時期と比べるとおよそ2倍の感染者数です。 県の担当者は、