２０日の香港マーケットは、主要８３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３６７．２６ポイント（１．６０％）安の２２５７６．９８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１４０．５４ポイント（１．６６％）安の８３２２．５６ポイントと続落した。売買代金は２８３９億４２９０万香港ドルにやや拡大している（１９日は２６２５億６６５０万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが強まる流れ。「トラ