きょう午後、横浜市のJRの線路脇ののり面が燃える火事があり、JR東海道線などが一時運転を見合わせました。警察は、水道工事の火花が燃え移った可能性があるとみています。きょう午後2時半すぎ、横浜市保土ケ谷区で「のり面が燃えている」と近くの工事関係者から通報がありました。警察などによりますと、JR東海道線と横須賀線の線路脇の斜面が燃えていて、消防がポンプ車など18台で消火活動にあたり、火はおよそ1時間後、ほぼ消し