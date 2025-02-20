シンガー・ソングライターのmilet（ミレイ）が20日、東京・武蔵大学で行われた映画『知らないカノジョ』（28日公開）公開直前トーク＆スペシャルライブイベントに登場した。人生のターニングポイントとなった出来事を明かした。【写真】中島健人も感動…！主題歌を熱唱したmilet歌手で俳優の中島健人（30）とともに登壇した同イベント。トークセッションで「人生が変わったと思うターニングポイント」を聞かれたmiletは、歌手