毎年恒例となっているさつまいもの祭典「さつまいも博2025」が、2025年2月20日〜24日(祝)にさいたまスーパーアリーナけやきひろばで行われる。「さつまいも博2025」だけで食べられる限定メニューも登場。「全国やきいもグランプリ2025」も同時開催する。【写真で見る】甘いものからしょっぱいものまで！多彩なさつまいもメニューたち「さつまいも博2025」がさいたまスーパーアリーナけやきひろばで開催される■60品以上の限定メニ