アイドル・俳優の中島健人さんと、歌手のmiletさんが、映画『知らないカノジョ』公開直前トーク＆スペシャルライブイベントに登壇しました。 【写真を見る】【中島健人】miletの曲に涙止まらず ”強制退場” の過去監督から「1回帰ろうか？」イベントは、miletさんの「I still」歌唱からスタート。その想いのこもったパフォーマンスに、涙ぐむ観客の姿も見られました。 ライブが終了すると、中島さんがサプライズで客