石破首相は２０日、首相官邸で日本銀行の植田和男総裁と約１時間にわたり会談した。会談後に官邸で記者団の取材に応じた植田氏は、内容について「金融・経済動向に関する一般的な意見交換だ」と述べた。植田氏は、来週開催される先進７か国（Ｇ７）や主要２０か国・地域（Ｇ２０）の財務相・中央銀行総裁会議に「出席できると思う」と発言。今回の会談については、「その前のタイミングで機会を持たせてもらった」と説明した。