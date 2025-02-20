フリーアナウンサーのあおい有紀が19日に自身のアメブロを更新。初のアレルギー検査で医師から珍しいと言われた結果について明かした。【映像】高橋英樹、妻が突然アレルギーを発症し救急センターへこの日、あおいは「先日、初めて39項目のアレルギー検査をしてみました」と切り出し「結果、全項目においてレベル0」と検査結果について報告。「小麦や牛乳、花粉、ハウスダストなど、なんとなくアレルギー予備軍なんじゃないか