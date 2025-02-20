鹿児島ユナイテッドFCは20日、MF山崎倫の負傷を発表した。山崎は、13日のトレーニング中に負傷したとのこと。右足関節外果骨折と診断され、18日に鹿児島市内の病院で手術を実施したとのことだ。なお、全治は3カ月とのことだ。山崎はRB大宮アルディージャの下部組織から2022年にトップチーム昇格。今シーズンから鹿児島に完全移籍していた。日本人も出場するEL期間限定の決勝トーナメントパスでELの決勝Tや関連コンテンツを楽しめる