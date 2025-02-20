北海道帯広市で、交際していた高校教諭の女性を殺害したなどの罪に問われていた男の差し戻しの裁判で、釧路地裁は男の殺人罪を認め、懲役１２年の判決を言い渡しました。殺人などの罪に問われていたのは、元高校教諭の片桐朱璃被告（３８）です。片桐被告は２０２２年、帯広市内の駐車場の車内で、交際していた元同僚の女性の首を絞めて殺害したなどの罪に問われていました。２０２３年の１審では承諾殺人が認められ、懲役６年６か