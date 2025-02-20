２０２４年８月、北海道北斗市の公園で、１０歳未満の女の子に性的な暴行を加えたとして、道南の七飯町の男が逮捕・送検されました。男は「間違いありません」と話し、容疑を認めているということです。不同意性交の疑いで逮捕・送検されたのは、七飯町の会社員・塚本洋一容疑者（４１）です。塚本容疑者は２０２４年８月、北斗市内の公園で、１０歳未満の女の子に性的暴行を加えた疑いがもたれています。女の子は一人で遊んでいて