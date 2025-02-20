自民党、公明党の与党と国民民主党との協議はなぜ延期となったのでしょうか。国会記者会館からお伝えます。国民民主は19日、自民党に対して「所得制限は撤廃しないとダメだ」などと求めていました。これを受け、20日は自民党が新たな案を示す番でしたがまとまらなかったため延期になりました。国民民主の幹部は19日、「壁をなくす議論をしてるのに新たな所得制限という壁を作るのはナンセンスだ」と話していました。別の幹部は「納