「練習試合、ＤｅＮＡ３−１０ロッテ」（２０日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）ロッテの上田希由翔内野手（２３）が５番・三塁でスタメン出場。先制右越え３ランに右前適時打と２打数２安打４打点と結果を残した。失投を見逃さなかった。初回の第１打席は２死二、三塁の好機。ＤｅＮＡ大貫の前に２−１から５球ファウルで粘った末の９球目、高めに浮いたスライダーを右中間席に運んだ。「去年もフォークで崩されてっ