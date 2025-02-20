OSK日本歌劇団は、新トップスター翼和希（つばさ・かずき）主演のオリジナルミュージカル「三銃士」が20日、東京・博品館劇場で開幕した。アレクサンドル・デュマによる冒険小説「三銃士」は、17世紀のフランスを舞台に、若き剣士ダルタニャンと三銃士の冒険を描いた物語。今回、翼ら12人のメンバーが見応え十分な作品に仕上げだ。ダルタニャンを演じる翼は持ち前の歌、ダンスだけでなく華麗な剣さばきも披露。娘役トップス