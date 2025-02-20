飛鳥3の就航について発表する郵船クルーズの遠藤弘之社長（中央）ら＝20日午後、横浜市日本郵船傘下の郵船クルーズ（横浜市）は20日、横浜港を船籍港とする新造船「飛鳥3」が7月20日に就航すると発表した。初航海は、横浜港を出発して北海道の函館港と小樽港に寄港する7日間のクルーズで、一般向けの旅行代金は1人当たり98万4千円から。郵船クルーズは既に運航する「飛鳥2」との2隻体制で、日本の国際クルーズ船運航会社として