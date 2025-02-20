石破首相との会談後、取材に応じる日銀の植田総裁＝20日午後、首相官邸石破茂首相は20日、日銀の植田和男総裁と官邸で会談した。植田氏が会談後に記者団の取材に応じ「金融経済動向に関する一般的な意見交換をした」と述べた。長期金利の上昇について問われ「今日はそういう話はしていない」と語った。日米欧の先進国と中国やインドなどの新興国でつくる20カ国・地域（G20）は26、27日に南アフリカで財務相・中央銀行総裁会議