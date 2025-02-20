全国的に医師の「外科離れ」が深刻化する中、広島大学は20日、同大病院の若手外科医に年間120万円の手当を新たに支給すると発表した。待遇を上げることで、外科医のなり手を増やしたい狙いだ。外科医のなり手を増やす狙いで、手当を新設する広島大学病院=2025年2月20日午後0時26分、広島市南区、副島英樹撮影新設するのは「未来の外科医療支援手当」。広島大によると、対象は消化器外科や呼吸器外科、心臓血管外科などの外科医