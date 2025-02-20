木村拓哉（52）と工藤静香（54）の長女でフルート奏者、モデルのCocomi（23）が20日、インスタグラムのストーリーズを更新。週刊誌に対し、注意をうながした。Cocomiは「週刊誌へ」と宛て、ナンバープレートをぼかした黒い車の写真を貼り付けて「クラクション鳴らして振り向かせて写真撮るのは良くないですよー」と苦言を呈した。前日には「Touchを観に映画館へ」と、妹でモデルのKoki，（21）が主演を務めるアイスランド、イギリ