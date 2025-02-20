お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんが、２０日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＧＡＭＥ×ＧＡＭＥｐｏｗｅｒｅｄｂｙＴＢＳ【ガメガメ】」に出演。思わぬ掘り出し物に涙を流した。１年ぶりにクロちゃんの自宅に突撃する企画が行われ、ＴＢＳの若林有子アナウンサーと新人の浦野芽良アナウンサーが自宅を訪れた。ゲームをするために、リビングを掃除することになった３人。ソファの荷物を移動して