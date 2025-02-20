元ウェザーニュースキャスターでフリーの檜山沙耶アナが、２０日までに自身のＳＮＳを更新。プライベートショットを披露した。インスタグラムで「木場公園近くの大横川沿いの様子。寒緋桜が綺麗に咲いていました。大学時代から仲良しのお友達に撮っていただきました。いつもありがとう真冬の寒さが戻りましたが、この日はぽかぽかと暖かくお出かけ日和でした」とつづり、開花した桜とともに笑顔のショットをアップ。この投