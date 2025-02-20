“滋賀県史上ＮＯ１”の美人姉妹にフォロワーが沸いた。サッカーＪ１清水の乾貴士が２０日までに自身のインスタグラムを更新し、「試合終わりに、同じ滋賀県出身で滋賀県史上１美人姉妹のお二人に挟まれて写真撮ってもらいました」と報告。女優の高橋メアリージュンと、妹・高橋ユウと撮影した写真を投稿。「同じ滋賀県出身やったから嬉（うれ）し過ぎた。ありがとうございました！！」と感激の様子。高橋姉妹は、乾と同じ清水