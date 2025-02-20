3月の販売終了で、多くのファンから惜しむ声が聞こえる森永乳業のアイス「ビエネッタ」。実は、静岡･長泉町で製造されていたのです。最後の入荷となったスーパーに密着しました。パリパリとしたチョコレートとアイスが何層にも重なった「ビエネッタ」。40年以上、愛されてきた人気商品でしたが森永乳業は、先週2月10日、販売を終了すると発表。町には惜しむ声も…。（30代会社員）「すごい残念…」「友達も『や