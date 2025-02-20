通貨オプションボラティリティードル円１週間 再び１０％に上昇 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.057.6910.646.58 1MO10.707.5710.576.96 3MO10.187.2610.377.17 6MO10.037.1610.257.33 9MO9.937.1910.197.51 1YR9.737.1810.107.63 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10.0