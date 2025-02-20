円買いにやや調整入る、ドル円１５０．３０付近＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、東京市場からの円買いの流れに、やや調整が入っている。ドル円は149.95レベルまで安値を広げた後、足元では150.30付近へと下げ渋り。クロス円も同様に小反発。ユーロ円は156.32レベルを安値に、156.90付近へと反発。ポンド円は188.80近辺を安値に189.50付近まで反発している。欧州株は高安まちまちで取引を開始。一方、この時間帯の米株先