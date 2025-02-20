静岡駅北口の葵タワー3階にある静岡市美術館。ここで、現在、開催している美術展が「北欧の神秘ノルウェー・スウェーデン・フィンランドの絵画」。エドヴァルド・ムンクやテオドール・キッテルセンら北欧の画家47人の作品約70点が展示されています。（来館者）「北欧の美術って、あまり日本でやらない」（来館者）「独特な北欧の世界観、発想がすごいなと思った」（客）「自然の風景が多い…行ってみたい