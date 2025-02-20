丸大食品の「いつも新鮮ロースハム」丸大食品は20日、ハムやソーセージ、調理加工食品など約100品目について、4月1日から納品価格の引き上げや内容量を減らす実質値上げをすると発表した。改定率は8〜20％で「いつも新鮮ロースハム」や「徳用ウインナー」などが対象。原材料や資材価格の高騰が理由としている。