青森県八戸市の「みちのく記念病院」から遺族に渡された死亡診断書。死因の欄に「肺炎」と記載されている（画像の一部を加工しています）青森県八戸市の「みちのく記念病院」の元院長らが逮捕された入院患者間殺人の隠蔽事件で、死因を偽装したとされる死亡診断書と同じ高齢の男性医師名義の診断書を、200人分以上押収していたことが20日、県警への取材で分かった。約2年にわたって作成されたとみられ、うち7割超の死因が殺人事