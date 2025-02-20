兵庫県の岸口実県議がNHKから国民を守る党の立花孝志氏に「兵庫県知事失職の黒幕は、死亡した元兵庫県議」などと書かれた文書を渡したとされる疑惑について、「渡したと取られても仕方ない」と話しました。維新岸口実兵庫県議「ご迷惑をお掛けして軽率だったと思う。同席していたことをもって、渡したということです」岸口県議は19日、取材に応じ、副委員長職にある百条委員会の委員を辞任する意向を明らかにしていて、20日