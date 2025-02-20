ANAグループは、日本の航空業界で初めて、従業員の短時間の仮眠＝パワーナップを導入すると発表しました。ANAは、整備士と技術スタッフを対象に20日から15分から30分程度のパワーナップを導入します。勤務中の脳疲労を回復させることで仕事のパフォーマンスを向上させる目的です。音楽やヒーター、ストレッチ機能などが搭載された仮眠シート25台を羽田と成田に順次、設置します。パワーナップを体験した整備士星野力さん