©️ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 今朝もメチャ寒かったです。 寒さが大の苦手の私、今朝の出勤はこんな格好でしたが、ニット帽もあれば完璧でした、、、？（笑） 皆さんも体調管理にお気をつけ下さい。 芦沢誠 