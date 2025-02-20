東京都世田谷区の保坂展人（のぶと）区長は20日、庁舎内に職員向けの「搾乳スペース」を設ける意向を明らかにした。女性が母乳を自分で搾るための「搾乳室」は、厚生労働省が2023年から事業主向けに設置を呼びかけている。保坂区長は「女性職員の心身に、配慮が十分でなかったと反省する」と述べ、区として公共施設内にある授乳室などで搾乳しやすくする考えも示した。厚生労働省がHPに掲載している搾乳スペースの例=一ノ蔵提供