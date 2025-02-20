県産ラズベリーの安定的な生産体制の構築などに取り組む秋田市の高級菓子メーカーが、県立大学や農家とともに、取り組みの成果や今後の方針などを確認しました。海外での販売も予定されていて、取り組みはさらなる広がりをみせています。今月末から都内の百貨店を中心に販売される高級菓子店「くら吉」の新商品は、クッキー生地やジャムなどに県産ラズベリーがふんだんに使われています。佐々木幸生