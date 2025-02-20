県の最新のまとめで県内の新型コロナウイルスの感染者の数は前の週からわずかに減り、インフルエンザの患者は4割近く減りました。ただ、県は「新型コロナは依然として集団発生が多く、インフルエンザは昨シーズン、3月にも感染拡大の波が来たため、引き続き対策を心がけてほしい」と呼びかけています。県のまとめによりますと、今月16日までの1週間で、県が定点としている52の医療機関で確認された新型コロナウイルスの感染