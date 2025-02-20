児童虐待防止に役立ててもらおうと、高松キワニスクラブが、オリジナルのばんそうこうを香川県高松市に寄贈しました。 【写真を見る】「児童虐待防止に役立てて」電話番号などが記載された “ばんそうこうセット” 3000セットを寄贈【香川】 贈呈式では、高松キワニスクラブの大竹会長から高松市健康福祉局の河野局長に、ばんそうこう3000セットの目録が贈られました。高松キワニスクラブは、子どもの育成支援などの社会貢献活動