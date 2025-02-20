3連休も大雪に警戒が必要です。気象情報会社ウェザーニューズによりますと24日まで、冬型の気圧配置が続く見込みです。21日～24日明け方は、JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）と呼ばれる風の集まりによって発達する雪雲が、山陰から近畿北部、北陸付近に流れ込み、大雪をもたらす恐れがあります。図は20日午後6時から23日午後9時までの予想積雪増加量です。3連休にかけても強い寒気に覆われ日本海側や山地を中心に雪