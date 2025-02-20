山梨県都留市の実験線で走るL0系改良型試験車（2020年10月撮影）JR東海は20日、超電導リニアの「新たな試験車」を山梨リニア実験線へ投入すると発表しました。同社は2013年からL0系車両、2020年からL0系改良型試験車による走行試験を行っています。今回発表された車両は、最新型のL0系改良型試験車をさらにブラッシュアップした中間車です。実験線では2024年8月から車体表面へリブレットフィルム（サメ肌を模倣した微細な溝構造の