フジテレビ系情報番組『ノンストップ！』の公式SNSが更新。深澤辰哉（Snow Man）と中島健人の2ショット写真を公開した。 【写真】そろってポーズを決める深澤＆中島 ■仲良しのふたり。顔を寄せ合い笑顔を見せる 深澤は、同番組に隔週の木曜日に出演中。2月20日の放送では、中島が映画『知らないカノジョ』のPRのためにゲスト出演。事務所の先輩後輩の間柄というふたりの共演となった。 本投稿は、「この後すぐ#2月28