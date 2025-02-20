【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■配信日限定の予約特典としてブルーの水着姿のカットを採用したポスターを用意！ 日向坂46初代キャプテン佐々木久美の1st写真集『めくる日々』（3月25日発）の発売を記念して、2月25日20時頃から2回目のYouTube生配信が日向坂46オフィシャルYouTubeチャンネル『日向坂ちゃんねる』で行われる。 配信日当日の0時から23時59分までに、Sony Music Shopにて写真集を予約すると